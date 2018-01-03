Известный певец жестко высказался: Украине нужны безграмотные, безголосые и "голожопые" артисты

Очевидно, хотят сделать из нации пластилин, заявил Иво Бобул.

В Украине не любят людей, которые имеют индивидуальный музыкальный вкус, сказал Иво Бобул Главред

Певец, народный артист Украины Иво Бобул считает, что в стране востребованы тупые, безграмотные, безголосые и "голожопые" артисты.

Очевидно, хотят сделать из нации пластилин, из которого можно будет вылепить все, что угодно, рассказал он в эфире телеканала Zik.

"Почему-то мы обожаем равняться на чужие страны, поэтому обратим внимание на Америку. Что делает любой певец моего ранга на Новый год? Он везде: поет, гастролирует. Меня в этом году никуда не приглашали. Отсюда делаю вывод, что живу в стране, которой нужен", — заявил исполнитель.

По его словам, "здесь нужны тупые люди, безграмотные, безголосые, голожопые". "Такая культура нужна. Очевидно, хотят сделать из нации пластилин, из которого можно будет вылепить все, что угодно. Здесь не любят людей, которые имеют свою позицию, взгляды и индивидуальный музыкальный вкус", — добавил гость.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил, чтобы в стране украинские деятели исскуства, которые в последние годы там активно выступают и имеют звание "народный артист Украины", могли получить в РФ аналогичное звание.