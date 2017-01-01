Известный продюсер рассказал о секрете популярности Олега Винника

По мнению продюсера именно Винник сейчас является главным гастролирующим артистом.

Известный украинский продюсер и руководитель звукозаписыващей компании Mamamusic Юрий Никитин дал профессиональную оценку неимоверной популярности поп-певца Олега Винника.

"У каждого свой путь. Главный гастролер в Украине сегодня – Олег Винник, но его чартовая история и онлайн-позиции далеки от идеала. И мне кажется, только сейчас, спустя много лет, индустрия стала относиться к этому артисту соответственно и он стал появляться в рейтингах на высоких позициях. Плюс его аудитория не очень активна в интернете, поэтому он строит отношения с ней, используя другие каналы коммуникации", - сказал продюсер в интервью порталу "Gordonua".

По словам Никитина, большим преимуществом является то, что Винник не следует музыкальной моде, а пытается отразить свои ощущения в песнях.

Олег Винник УНИАН

"В то время, как все пытаются делать "модную музыку", он делает то, что чувствует. И то, что, по его мнению, хочет его целевая аудитория. Я придумал этому свое определение – "знать каждого фана в лицо", понимать его, знать о его желаниях и его болях. Скорее всего, Винник действует интуитивно, но концентрирует весь продукт вокруг потребностей своего зрителя", - добавил Никитин.

Еще одним немаловажным фактором успеха Винника, по его мнению, является ориентация на жителей небольших украинских городов и поселков.

"Где живет основная часть населения Украины? Крупные города – то только 20–30% всех жителей. Понимаете, что я хочу этим сказать? Остальным 70% тоже нужны свои кумиры. И популярность Олега Винника зарождалась, уверен, среди них. А вся остальная наша музыкальная поп-культура рассчитана в основном на жителей крупных региональных центров", - резюмировал продюсер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что журналисты сумели приоткрыть завесу тайны над личной жизнью Олега Винника.