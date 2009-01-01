Известный украинский актер рассказал, как сейчас общается с Ургантом и Цекало

Он также добавил, что главное о политике не говорить.

Виктор Андриенко Facebook.com

Звезда "Шоу долгоносиков" признался, какие темы обговаривает со своими российскими коллегами Иваном Ургантом и Александром Цекало .

Об этом актер театра и кино, сценарист, режиссер Виктор Андриенко рассказала на чате в "Главреде".

"Нормально общаемся: поздравляем друг друга с общечеловеческими праздникам — с Пасхой или еврейским Новым годом, который постоянно выпадает на день моего рождения", — сказала Андриенко.

Он также добавил, что главное о политике не говорить. "Но главное, что в диалогах не обсуждаем геополитические вопросы конкретных стран. Как только начинаются такие диалоги, я сразу задаю вопрос: "Как мама? Как дети? Какие творческие планы?" После этого разговора я говорю: "Вот видишь, как много нам есть о чем поговорить!", — рассказал Андриенко.

Напомним, украинский актер объяснил причину развала отечественного кино.