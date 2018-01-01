Известный украинский комик стал ведущим российского телеканала

Премьера шоу состоится 11 мая.
Работать он будет совместно с российскими комиками: камедиклабовцем Романом Юнусовым и шоуменом Иваном Чуйковым, пишет "Медианяня".
"Мы давно друг друга знаем, а сейчас представляем лучшие половинки своих дуэтов", - говорит Роман о дуэте с Лирником.
Лирник добавил, что в этом шоу он сможет делать то, что раньше не удавалось.
"Мы с Ромой еще не устоявшаяся семейная пара, пока не решили, у кого какая роль. Главное, мы постараемся реализовать то, что раньше не делали, но так хотелось", - отметил Лирник.
В проекте ожидаются звездные гости, стендапы, музыкальные баттлы, блогеры и многое другое. Премьера шоу состоится 11 мая.
Ранее известный комик произвел фурор на "Голосе страны".