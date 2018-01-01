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Известный украинский комик стал ведущим российского телеканала

Сегодня, 15:30

Премьера шоу состоится 11 мая.

Антон Лирник
Лирник будет вести "Шоу выходного дня" Фото: mediananny.com
Известный украинский шоумен,  резидент Камеди Клаб, экс-тренер "Лиги смеха" Антон Лирник стал ведущим проекта "Шоу выходного дня" на российском телеканале СТС.

Работать он будет совместно с российскими комиками: камедиклабовцем Романом Юнусовым и шоуменом Иваном Чуйковым, пишет "Медианяня".

"Мы давно друг друга знаем, а сейчас представляем лучшие половинки своих дуэтов", - говорит Роман о дуэте с Лирником. 

Лирник добавил, что в этом шоу он сможет делать то, что раньше не удавалось.

"Мы с Ромой еще не устоявшаяся семейная пара, пока не решили, у кого какая роль.  Главное, мы постараемся реализовать то, что раньше не делали, но так хотелось", - отметил Лирник.

В проекте ожидаются звездные гости, стендапы, музыкальные баттлы, блогеры и многое другое. Премьера шоу состоится 11 мая.

Ранее известный комик произвел фурор  на "Голосе страны".
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Антон Лирник, комик, шоумен, Россия, СТС, ведущий
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