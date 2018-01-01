Известный украинский рокер сделал Тине Кароль неожиданное предложение

Женя Галич захотел спеть с артисткой дуэтом.

Женя Галич захотел спеть с артисткой дуэтом Фото: viva.ua

Лидер группы O.Torvald Женя Галич предложил украинской певице Тине Кароль вместе спеть дуэтом и признался, что является ее давним поклонником.

Музыкант обратился к артистке с таким предложением в эфире радиостанции "Новое время".

"К сожалению для остальных и к счастью для себя, я был представителем страны на "Евровидении". Также как и вы. Поскольку мы так близки друг к другу и у нас есть общие точки соприкосновения, я бы очень хотел с вами записать дуэт", - заявил Галич.

Рокер добавил, что является давним фанатом Кароль, и практически все ее песни знает наизусть, например, "Выше облаков", "Show me your love" и "Пупсик". Эти треки находятся в плей-листе Галича.

"Обратите на меня внимание, Тин. Мы сделаем супертрек, которым будут гордиться поколения", - уверенно добавил Галич.

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