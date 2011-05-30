К Мэг Райан вернулся неверный любовник

Мелленкамп жестоко бросил актрису — ради модели Кристи Бринкли.

Мэг Райан

В личной жизни 55-летней актрисы Мэг Райан произошел решительный поворот к лучшему.

Дело в том, что к ней вернулся ее любимый — рокер Джон Мелленкамп, radaronline.com.

Еще в начале этого года никто не мог предсказать такой поворот событий. Ведь в 2015-м, после 4-летнего романа с Райан, когда все уже ждали объявления о скорой свадьбе Мэг, Мелленкамп жестоко бросил актрису — ради модели Кристи Бринкли. И тогда Мэг обиднее всего показалось то, что Кристи, ее соперница, была не моложе, а на целых 8 лет старше, чем Райан!

После расставания с Мелленкампом Мэг полностью прервала с ним все контакты. Еще в марте этого года Джон, которого пригласили на шоу Говарда Стерна, заявил, что Мэг его просто ненавидит. Причем, как уточнил Мелленкамп, Райан имеет полное право так к нему относится. Поэтому,когда недавно парарацци подловили их вместе на курорте, это стало сенсацией.

Мэг и Джона "засекли" вместе на острове Marhas Vineyard, когда они обедали вдвоем в популярном местном ресторанчике Artcliff diner. Мало того, немного позже к ним присодинился еще и 25-летний сын актрисы от ее брака с Дэннисом Куэйдом — Джек. И гости ресторанчика не заметили даже тени враждебности в поведении этой троицы. Напротив, Мэг и Джон вели себя так, как будто и не расставались. По всей видимости, Райан полностью простила своего неверного любовника.

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