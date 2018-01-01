"Как 18-летняя девушка": Ольгу Фреймут едва узнали на последнем фото

Фанаты не ожидали увидеть ведущую в таком образе.

Ольга Фреймут поделилась фото, которое отснял ее супруг facebook.com/OlgaFreimut

Украинская телеведущая Ольга Фреймут озадачила фанатов – они сперва не узнали ее на фото, и приняли за ее дочь Злату.

На своей странице в Instagram она поделилась снимком, который сделал ее муж гендиректор "Нового канала" Владимир Локотко. На снимке Фреймут, которая всегда выглядит элегантно и одевается в лучшие наряды, позирует в кепке, майке и в джинсовом платье-комбинезоне. Вместо сумки у ведущей голубая авоська.

"Фотография с телефона моего мужа",- подписала снимок ведущая.

Подписчики признались, что не сразу распознали на фото Фреймут, и приняли ее за 18-летнюю девушку.

"Я подумала это Злата", "Оля, вам тут 18?", "Лет 19 от силы можно дать", "Выглядите как 18-летняя девушка. Потрясающая!", - писали юзеры.

Фанаты не узнали ведущую на этом фото instagram.com/freimutolia

Ранее Ольга Фреймут обманом заманила волонтера на шоу, и назвала ее хейтером.

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