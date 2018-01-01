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"Как алкашка с бодуна": Ксению Собчак жестко разнесли за странное селфи

Сегодня, 16:56

Телеведущая снялась свое лицо уж слишком близко, считают подписчики.

Собчак
Ксения Собчак поделилась новым селфи instagram.com/xenia_sobchak
Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак напугала своих подписчиком селфи, на котором она слишком близко засняла свое лицо.

На странице политика в Instagram появилось фото, на котором Собчак в очках смотрит в камеру, подписчики обратили внимание на ее несимметричные губы и открытый рот.

"Рот не закрывается, зубы не помещаются...", "Эту Собчак если в темноте увидеть, можно сильно испугаться какая же она страшная", "Ой, зачем так близко?", "Какие страшные губы", "Тебе бы в фильме ужасов сниматься. Даже грим накладывать не пришлось бы", "Я конечно все понимаю, но такой рот близко фоткать нельзя!", "Неужели не может откорректировать губы филлерами! Пздц как алкашка с бодуна!", - критиковали подписчики.

Ксения Собчак
Ксения Собчак зря выставила такое фото, считают подписчики instagram.com/xenia_sobchak

Ранее Ксения Собчак позировала в спортивном наряде.

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Теги:  
Ксения Собчак, фото, селфи
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