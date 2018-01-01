"В мусорном мешке": дерзкий образ Тины Кароль вызвал жаркие споры между фанатами

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1 / 4 Образ Тины Кароль вызвал споры между фанатами (instagram.com/tinakarol_fantina)

Поклонники разделились на два лагеря.

Украинская певица Тина Кароль обескуражила фанатов своим последним образом, который она выбрала для шоу Кати Осадчей "Вечер премьер".

Первые фото певицы были опубликованы на ее фан-странице в Instagram. На снимках Кароль предстала в латексном образе от DAFNA MAY дополнив свой дерзкий лук солнцезащитными очками sci-fi, массивными серьгами и черными туфлями-лодочками.

"Очень пошло", "Как целофанка - дождевик", "Кошмар!", "Перебор! А очки ужас", "Вульгарно", "Катастрофа", "В мусорном мешке...не знала что клеенка это модно", - возмущались поклонники.

Другим же наряд Тины понравился, они назвали ее сверхсексуальной и дерзкой.

"Крутая!", "Класс, ей идет все!", "Типа матрица)) Не нравится!", "Супер. Не стоит обращать внимание на других",- восхищались необычным образом фанаты.

Ранее фанаты раскритиковали новый образ Тины Кароль в латексном наряде.