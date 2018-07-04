Как дельфин: Энрике Иглесиас растрогал Сеть милым видео с дочерью

Певец точно заслужил звание "самый няшный папа года".
Артист с семьей отправился отдохнуть на пляж. На своей странице в Instagram Иглесиас выложил очень трогательное видео, на котором она как дельфин пускает фонтан воды изо рта, веселя свою дочь. Малышка упакована в надувной круг, и весело смеется над выходками папы.
Меньше чем за сутки ролик посмотрели около двух миллионов человек, Энрике назвали самым милым папой.
Ранее Энрике Иглесиас похвастался снимком со своими детьми.
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