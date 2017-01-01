"Как доярка". Анна Седокова разозлила фанатов своей пышной грудью

Иной раз выставление напоказ прелестей может и разозлить поклонников.
Местом для публикации фотографии она выбрала свою страницу в социальной сети Instagram.
"Счастливая", - немногословно подписала Седокова снимок, на котором она запечатлена в легком платье с "цветочным" рисунком, которое выгодно подчеркнуло ее выдающийся бюст.
К слову сказать, подписчики певицы неоднозначно отреагировали на снимок. Часть оставила восторженные комментарии, а часть высказалась довольно язвительно.
"Как доярка", "Грудь мастерски сделали", - написали они комментаторы.
Напомним, ранее Седокова показала, как выглядела в подростковые годы.