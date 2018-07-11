"Как это можно выдержать?": Ольга Сумская напугала фанатов жутким видео

Артистка показала, как ее лицо "замуровывают".

Ольга Сумская показала, как проходит процесс пробы грима Главред

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская показала, как походит процесс пробы грима.

На странице звезды в Instagram появилось видео, как на лицо артистки наносят несколько слоев краски, чтобы получить латексный слепок. Для какой роли она это делает, Сумская не уточнила.

"Проба грима", - коротко подписала видео актриса.

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Это видео вызвало большой шок у поклонников – они удивлялись выдержке актрисы.

"Какой ужас! Как это можно выдержать?", "Я бы точно уписялась от страха, ну или паническая атака бы началась, я даже представить себе такое боюсь", "Фух! Я смотрела и задыхалась. А Вы большая молодчинка!", "Оля, как вы это все выдержали?", - удивлялись подписчики.

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 11 Июл 2018 в 9:23 PDT

Ранее Ольга Сумская объяснила участие в российском кино.

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