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"Как кукла". Даша Астафьева позировала в необычном платье, фото

Сегодня, 15:25

Украинская певица анонсировала появление на телеканале "1+1".

Астафьева
Даша Астафьева позировала в необычном платье instagram.com/da_astafieva
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в необычном золотом платье.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram и анонсировала появление на телеканале "1+1".

Исполнительница позировала в соблазнительном наряде и в красных туфлях. Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Как кукла…", — похвалила nika2000987. "А ноги!!!), — подчеркнула onisimova50. "Танці з зірками"?) (проект телеканала "1+1" — Ред.)", — спросила журналистка yulia.pryadko.

Астафьева
Даша Астафьева позировала в необычном платье instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева в соцсети поделилась снимками в черном платье, на одном из них она подняла низ наряда и засветила аппетитные ягодицы. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.

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Теги:  
Даша Астафьева, платье, Танці з зірками
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