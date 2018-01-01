"Как кукла". Даша Астафьева позировала в необычном платье, фото

Украинская певица анонсировала появление на телеканале "1+1".
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram и анонсировала появление на телеканале "1+1".
Исполнительница позировала в соблазнительном наряде и в красных туфлях. Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.
"Как кукла…", — похвалила nika2000987. "А ноги!!!), — подчеркнула onisimova50. "Танці з зірками"?) (проект телеканала "1+1" — Ред.)", — спросила журналистка yulia.pryadko.
Ранее Даша Астафьева в соцсети поделилась снимками в черном платье, на одном из них она подняла низ наряда и засветила аппетитные ягодицы. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.
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