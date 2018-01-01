"Как курица". Полякова разоблачила плагиат со стороны американской певицы: фото

Исполнительница считает, что коллега из США повторила ее образ с крыльями.

Оля Полякова указала Кэти Перри на оплошность Фото: Instagram/Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова показала фотографию американской певица Кэти Перри с красной дорожки, где она появилась в костюме с огромными крыльями за спиной.

"А мы плачемся, что мы хуже", - подписала Полякова снимок в Instagram, где для сравнения продемонстрировала свой аналогичный образ.

Подписчики блога исполнительницы начали активно обсуждать похожие образы, пытаясь сравнить внешний облик певиц.

"Кэти, как курица. Оля, как всегда, красотка, обожаю", "Оля, ты лучше, чем эта тетка", "Кэти Перри, как беременная утка", "Олечка, вы богиня", "Что за воробей? Оля – жар-птица", "Оригинал и жалкая копия", - написали пользователи в комментариях.

Впрочем, были и те, кто указал, что Полякова появилась в указанном образе на премии "Жар-птица-2018", а Перри свой образ от Versace использовала гораздо раньше.

Фото: Instagram/Оля Полякова

Напомним, ранее Полякова сообщила, что у ее ног появился собственный аккаунт в соцсети.

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