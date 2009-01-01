Как Макс Барских гулял свой день рождения, опубликованы фото

Одной из самых значимых гостей вечера стала Миша Романова, которую с артистом связывает многолетняя дружба.

Певец Макс Барских трижды отметил день рождения: дважды на сцене в столичном Vogue Cafe и одесском клубе Ministerium, после чего закатил вечеринку для своих в киевском Mozgi Bar

Накануне 8 марта Макс Барских выступил на сцене Vogue Cafe. Концерт затянулся далеко за полночь и плавно перетек в празднование дня рождения певца. Во время концерта имениннику вручили неожиданный подарок — торт от владелицы отеля Fairmont Елизаветы Юрушевой, который доставили прямо на сцену. После киевского концерта Макс отправился в Одессу, где в этот же день выступил в клубе Ministerium.

Только 9 марта, по возвращению в Киев, певец устроил закрытую вечеринку в Mozgi Bar, гостями которой стали самые близкие друзья артиста и коллеги по сцене. Одной из самых значимых гостей вечера стала Миша Романова, которую с артистом связывает многолетняя дружба. Также среди приглашенных гостей были солистки группы "ВИА Гра" Эрика Герцег и Анастасия Кожевникова, генеральный продюсер Secret Service EA Михаил Ясинский, а также муза Алана Бадоева Tayanna. Сам продюсер на вечере отсутствовал, т.к. находится на съемках в США.

Закончилась вечеринка достаточно рано — около полуночи. Уже утром Макс Барских отправился в столицу Литвы Вильнюс, где у певца состоится премьера шоу "Туманы". Следующая остановка — еще одна столица СНГ — Кишинев.

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