"Как можно быть такой шикарной?": Регина Тодоренко восхитила поклонников стильным образом

Певица показала повседневный наряд.

Ведущая похвасталась стильным образом instagram.com/reginatodorenko

Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором позирует сидя на лавочке, на ней надета бордовая кофта, джинсы, яркий желтый пиджак и необычные ботинки.

"Недавно отвечала на вопрос журналиста: "А что будет модно в будущем сезоне?" - Эээээ.... не имею понятия, но лично я люблю яркие солнечные вещи, Чтобы глаз радовался даже в дождливый пасмурный день!", - отметила певица.

Подписчики высоко оценили наряд Тодоренко, расхвалив ее за выбор яркой одежды.

"Круто! Еще бы ботинки желтые как в песне", "Отличный наряд, Регина!", "Модница ты наша!", "Как можно быть такой шикарной?", "Ботиночки просто блеск!", - расхваливали поклонники.

Тодоренко показала стильны йобраз instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко удивила фанатов фото в откровенном боди.

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