"Как русалка". Ани Лорак похвасталась снимком из офиса

Фото певицы в соцсети собрало десятки тысяч лайков.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 16 часов он собрал более более 77 тысяч лайков.
"Сегодня (в четверг, 5 июля, — Ред.) немного поработала в офисе! Как ваши дела?", — подписала фото исполнительница.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Как русалка))", — считает kuzmichevanna. "Какие классные джинсы", — похвалила masya7893. "Всегда красотка", — написала ta__sveta.
Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам певицы, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".
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