"Как сирена на машине": фанаты раскритиковали пение дочери Лободы

Артистка выложила новое видео в Instagram.
Видео, на котором 6-летняя дочь артистки громко поет, Лобода выложила на своей странице в Instagram.
"Мое дитя распевается перед сном #учимсяделатьвибрато", - подписала видео Лобода.
Пользователей развеселило такое пение девочки, они отметили, что ее ждет великое оперное будущее.
"Будущая звезда", "Обалдеть! Счастья малышке и пусть талант развивается! Мамины гены", "Ого! Оперная певица подрастает", "Будет певицей как и ее мама", - писали фанаты.
Другим же пение Евы напомнило вой сирены, и они не остались в восторге от услышанного.
"Как сирена на машине", "Как противно воет", "Таланта не вижу, воет", - возмущались подписчики.
Ранее Светлана Лобода поделилась секретами своей беременности.