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"Как сирена на машине": фанаты раскритиковали пение дочери Лободы

Сегодня, 13:58

Артистка выложила новое видео в Instagram.

Лобода
Лобода выложила видео с поющей дочерью lobodaofficial/instagram
Украинская певица Светлана Лобода, которая подтвердила слухи о своей беременности, сняла на видео свою дочь Еву, которая перед сном распевалась.

Видео, на котором 6-летняя дочь артистки громко поет, Лобода выложила на своей странице в Instagram.

"Мое дитя распевается перед сном #учимсяделатьвибрато", - подписала видео Лобода.

Пользователей развеселило такое пение девочки, они отметили, что ее ждет великое оперное будущее.

"Будущая звезда", "Обалдеть! Счастья малышке и пусть талант развивается! Мамины гены", "Ого! Оперная певица подрастает", "Будет певицей как и ее мама", - писали фанаты.

Другим же пение Евы напомнило вой сирены, и они не остались в восторге от услышанного.

"Как сирена на машине", "Как противно воет", "Таланта не вижу, воет", - возмущались подписчики. 

Ранее Светлана Лобода поделилась секретами своей беременности.
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Светлана Лобода, дочь, поет, Ева
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