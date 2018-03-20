"Как сирена на машине": фанаты раскритиковали пение дочери Лободы

Артистка выложила новое видео в Instagram.

Лобода выложила видео с поющей дочерью lobodaofficial/instagram

Видео, на котором 6-летняя дочь артистки громко поет, Лобода выложила на своей странице в Instagram.

"Мое дитя распевается перед сном #учимсяделатьвибрато", - подписала видео Лобода.

Пользователей развеселило такое пение девочки, они отметили, что ее ждет великое оперное будущее.

"Будущая звезда", "Обалдеть! Счастья малышке и пусть талант развивается! Мамины гены", "Ого! Оперная певица подрастает", "Будет певицей как и ее мама", - писали фанаты.

Другим же пение Евы напомнило вой сирены, и они не остались в восторге от услышанного.

"Как сирена на машине", "Как противно воет", "Таланта не вижу, воет", - возмущались подписчики.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 19 Мар 2018 в 9:31 PDT

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