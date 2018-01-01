"Как у мужчины": поклонники раскритиковали Ани Лорак за фото в ванной

Певица показала, как она отдыхает после тяжелого дня.

Лорак отправилась в тур по Австралии instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак , которая отправилась с туром в Австралию, поделилась с фанатами фото, на котором она позирует в ванной, показывая лишь свои ноги.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На черно-белом снимке видны пустой бокал, множество пены в ванной и ноги артистки.

Именно на них и обратили внимание подписчики, которые "разнесли" ноги певицы, сравнив их с мужскими.

"Епааать копыта как у мужика с челябинского завода", "Стопа, пальцы, ногти как у мужчины", "Вы считаете, эти ноги стоит выставлять напоказ?", "Такая маленькая, а ноги ого-го эге-гей", - возмущались подписчики.

Фанаты сравнили ноги Лорак с мужскими instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак поностальгировала за концертами в Украине.

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