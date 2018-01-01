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"Как всегда прекрасная": Надежда Мейхер восхитила фанатов сексуальным образом

Сегодня, 15:01

Знаменитость поделилась фото из давней фотосессии.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер поделилась пикантным архивным фото instagram.com/nadyameiher
Украинская певица Надежда Мейхер, которая поразила фанатов новым имиджем - остригла свои роскошные волосы под каре и сделала челку, поделилась архивным фото.

На своей странице Instagram певица опубликовала черно-белое фото авторства Андрея Давидовского, на котором она запечатлена в сексуальном образе: пеньюаре и халате, которые подчеркивают пышную грудь звезды. На снимке у ног Мейхер лежит кукла-мужчина в строгом костюме.

Поклонники восхитились образом Нади, расхвалив ее красоту.

"Как всегда прекрасная Надежда", "Любимая Надюшка. Самая красивая", "Мужчина должен быть у ног женщины, но думаю, что эта женщина должна быть Надя", "Какая же вы красивая", - восхищались поклонники.

Надежда Мейхер
Формы Мейхер восхитили ее подпсичиков instagram.com/nadyameiher

Ранее Надежда Мейхер восхитила фанатов гибкостью.

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Надежда Мейхер, певица, фото, архив
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