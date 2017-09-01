Как знаменитости своих детей в школу сводили, опубликованы фото

Младшая дочь Ольги Сумской выбрала на 1 сентября пришла в джинсах и кедах.
Известные родители показали на своих страницах в Instagram, как выглядят их чада на праздничной линейке.
Сын Потапа отправился в третий класс с букетом фиолетовых роз, а детей депутата Егора Соболева и телеведущей Марички Падалко нарядили в вышиванки.
Младшая дочь Ольги Сумской выбрала на 1 сентября более повседневный стиль и пришла в джинсах и кедах.
А дочка Светланы Лободы пошла в первый класс.
Напомним, актеры "Квартала 95" вспомнили свои школьные годы.