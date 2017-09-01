Как знаменитости своих детей в школу сводили, опубликованы фото

Младшая дочь Ольги Сумской выбрала на 1 сентября пришла в джинсах и кедах.

Уже с самого утра 1 сентября знаменитости начали активно делиться с подписчиками фотографиями с первого звонка.

Известные родители показали на своих страницах в Instagram, как выглядят их чада на праздничной линейке.

Сын Потапа отправился в третий класс с букетом фиолетовых роз, а детей депутата Егора Соболева и телеведущей Марички Падалко нарядили в вышиванки.

Младшая дочь Ольги Сумской выбрала на 1 сентября более повседневный стиль и пришла в джинсах и кедах.

А дочка Светланы Лободы пошла в первый класс.

Публикация от LOBODA(@lobodaofficial) Сен 1 2017 в 12:18 PDT

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) Авг 31 2017 в 11:58 PDT

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) Сен 1 2017 в 12:11 PDT

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) Авг 31 2017 в 10:21 PDT

Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko) Авг 31 2017 в 10:19 PDT

Публикация от Лідія Таран (@lidiyataran) Авг 31 2017 в 11:36 PDT

Напомним, актеры "Квартала 95" вспомнили свои школьные годы.