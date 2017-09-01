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Как знаменитости своих детей в школу сводили, опубликованы фото

Сегодня, 11:58

Младшая дочь Ольги Сумской выбрала на 1 сентября пришла в джинсах и кедах.

Ольга Сумская
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Уже с самого утра 1 сентября знаменитости начали активно делиться с подписчиками фотографиями с первого звонка.

Известные родители показали на своих страницах в Instagram, как выглядят их чада на праздничной линейке.

Сын Потапа отправился в третий класс с букетом фиолетовых роз, а детей депутата Егора Соболева и телеведущей Марички Падалко нарядили в вышиванки.

Младшая дочь Ольги Сумской выбрала на 1 сентября более повседневный стиль и пришла в джинсах и кедах.

А дочка Светланы Лободы пошла в первый класс.

 

Напомним, актеры "Квартала 95" вспомнили свои школьные годы.

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1 сенятбря, День знаний, Сумская, Потап Падалко, Лобода
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