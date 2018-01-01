"Какая большая сексуальная попа": поклонников восхитили фото руссой Кардашьян Анастасии Квитко

Больше всего подписчики ее Instagram, похоже, ценят, пышные формы Насти.

Модель Анастасия Квитко, которую часто называют "русской Ким Кардашьян", порадовала поклонников новыми фото.

Больше всего подписчики ее Instagram, похоже, ценят, пышные формы Насти. "Люблю большие сексуальные попы", "Убийственное изображение", "Фантастика", – пишут в комментариях поклонники.

В частности, на одном из последних фото Анастасия красуется в весьма провокационном наряде. На девушке надет облегающий трикотажный комбинезон телесного цвета. Именно из цвета многие поначалу посчитали, что девушка решила и вовсе обойтись без одежды. "Я думаю, твое платье выгладит так, как будто ты голая", – прокомментировал наряд один из подписчиков.

Ранее "Главред" писал о королеве бикини Аманде Тейлор. Девушка часто снимается в откровенных фотосессиях.