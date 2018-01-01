"Какая дерзкая": Надежда Мейхер поразила поклонников фигурой в облегающем платье

Певица похвалилась стройными формами.

Певица показала новый снимок с фотосессии instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер поделилась с подписчиками фото, которое вызвало у них вострог.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором позирует в элегантном черном платье, которое подчеркивало все достоинства певицы.

"Что нам край бездны, ты держишь за руку меня. Вот будет людям всем потеха, От нашего падения...", - написала Мейхер под снимком.

Поклонники назвали артистку дерзкой, и восхитились ее нарядом.

"Шикарная женщина!", "Какая дерзкая", "Платье восхитительное, про модель вообще молчу, слов нет", "Образ бомба", - расхвалили образ певицы поклонники.

Надежда Мейхер похвалилась фигурой в облегающем платье instagram.com/nadyameiher

Ранее Надежда Мейхер восхитила фанатов сексуальным образом.

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