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"Какая горячая!": Настя Каменских поразила фанатов жгучим образом

Сегодня, 15:48

Певица поделилась снимками в коротком цветочном платье.

Настя Каменских
Певица поделилась новыми фото instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница  Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками фото нового стильного образа.

На своей странице в  Instagram артистка поделилась фото, на которых она позирует в трендовом цветочном платье на запах от бренда "AnnChoo" жены Позитива Анны Андрийчук-Завгородней, ковбойских сапогах и сумке в тон.

"Новый день, как новая жизнь", - кратко подписала фото певица.

Поклонники расхвалили наряд Каменских, отметив, что ей очень идет такой стиль.

"Наряд бомбический", "Какая горячая!", "Шикарный вид", "Вам очень к лицу бохо стиль", - расхваливали подписчики.

Настя Каменских
Певица поделилась снимками в коротком цветочном платье. instagram.com/kamenskux
Настя Каменских
Каменских назвали жгучей красоткой instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских восхитила фанатов аппетитной фигурой в мини-юбке.

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Настя Каменских, певица, фото
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