"Какая горячая!": Настя Каменских поразила фанатов жгучим образом

Певица поделилась снимками в коротком цветочном платье.

Певица поделилась новыми фото instagram.com/kamenskux

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских , ныне выступающая под псевдонимом NK , поделилась с поклонниками фото нового стильного образа.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на которых она позирует в трендовом цветочном платье на запах от бренда "AnnChoo" жены Позитива Анны Андрийчук-Завгородней, ковбойских сапогах и сумке в тон.

"Новый день, как новая жизнь", - кратко подписала фото певица.

Поклонники расхвалили наряд Каменских, отметив, что ей очень идет такой стиль.

"Наряд бомбический", "Какая горячая!", "Шикарный вид", "Вам очень к лицу бохо стиль", - расхваливали подписчики.

Певица поделилась снимками в коротком цветочном платье. instagram.com/kamenskux

Каменских назвали жгучей красоткой instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских восхитила фанатов аппетитной фигурой в мини-юбке.

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