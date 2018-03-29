"Какая красивая пара!": Джамала поделилась трогательными снимками с мужем

Певица поделилась своим счастьем.

Певица поделилась своим счастьем instagram.com/jamalajaaa

Известная певица Джамала , поделилась с фанатами кадрами романтической фотосессии с мужем Бекиром Сулеймановым.

В ролике, который артистка выложила на своей странице в Instagram, под новую песню Джамалы "Крила" чередуются трогательные фото.

"Вы говорите: где весна? И я не знаю :( А, может, в сердце? Смотрите, тот же день, но ровно год назад. Не забываю", - трогательно подписала видео певица.

Поклонники отметили, что это видео переполнено любовью, а песня вызывает эмоции через край.

"Песня, фотографии... Оно так круто воедино.. Очень глубоко!", "Вы невероятные! У меня эмоции через край", "Невероятное видео! Чувственное, глубокое…", "Очень красиво!! Спасибо за прекрасную музыку", "Какая красивая пара!", - радовались за Джамалу поклонники.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 29 Мар 2018 в 9:33 PDT

Напомним, Джамала поделилась своими дальнейшими планами после рождения ребенка.