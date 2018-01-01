"Какая милота". Настя Каменских без макияжа позировала с собакой, фото

Снимок певицы в соцсети за несколько часов собрал свыше 40 тысяч лайков.

Настя Каменских поделилась снимком, на котором она запечатлена без макияжа instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена без макияжа с собакой.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за два часа он собрал более 40 тысяч лайков.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Оооо! Какая милота))", — написала m.i.s.s_t.a.s.y.a.

"Настюша такая милая и нежная) Без макияжа просто супер!", — считает komarik_malinka. "Собачка — милахааа", — отметила kira_morozu.

Настя Каменских поделилась снимком, на котором она запечатлена без макияжа instagram.com/kamenskux

Напомним, в конце мая Настя Каменских призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, что является ее избранником и не стала делиться информацией о будущем замужестве.

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