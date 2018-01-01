"Какая сексуальная попка": украинская телеведущая взволновала подписчиков пикантным фото на отдыхе

Валерия Крук похвасталась фигурой.

Валерия Крук поделилась снимком с отдыха instagram.com/valeriyakruk

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками фото с отдыха в Турции.

На своей странице в Instagram она выставила черно-белый снимок, на котором она запечатлена в купальнике лежа на песке в такой позе, чтобы открыть взору подписчиков свою аппетитную попу.

Фанаты оценили формы ведущей, и восхитились фотографией.

"Ваууу, какая фигура", "Крутое ч/б фото, ничего лишнего, идеально", "Красавица!", "Оу, какая сексуальная попка", - расхваливали подписчики.

Ведущая показала выдающуюся попу instagram.com/valeriyakruk

Ранее украинская телеведущая поразила поклонников стройными формами в купальнике.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram