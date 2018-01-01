"Какая страшная". Фанаты раскритиковали новую прическу Лолиты: фото

Поклонники считают, что исполнительница похожа на пенсионерку.

Эксперимент Лолиты не понравился поклонникам Фото: Instagram/Лолита Милявская

Известную российскую певицу Лолиту Милявскую подписчики блога раскритиковали за снимок с необычной для ее традиционного образа прической.

В Instagram певицы появился снимок, на котором она запечатлена в новом имидже - с огромным начесом.

"А я вам не скажу, где я такая! Пока", - подписала знаменитость фотографию.

Большинство поклонников не оценили новый стиль Лолиты и отметили, что он старит звезду, а также сравнили ее со строгой учительницей, пенсионеркой и даже ведьмой. "Ой, нет, вот такая — нет. Вы же молодая и красивая, а тут не вы", "Эта прическа вас старит. Верните образ", "Училка", "Вас не узнать", "Соседка-пенсионерка моя с такой прической ходит. Ну надо же. Я аж вздрогнула", "Ужас, на ведьму похожа", "Какая страшная, ужас просто" - не стеснялись в выражениях комментаторы.

Впрочем, некоторым прическа певицы все же понравилась. "Моя красавица!", "Неподражаемая Лолита!", "Бизнес-леди. Лола, любим вас", "Лола, вы, как всегда, отпад!", "Несравненная!", "Красотка", — написали фанаты. Некоторые, кстати, признались, что Лолита напомнила им легендарную Фаину Раневскую.

Фото: Instagram/Лолита Милявская

Напомним, Лолита ранее вызвала у фанатов неоднозначную реакцию на ее наряд, который она выбрала для вручения российской премии "Муз-ТВ" в Москве.

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