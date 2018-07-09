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"Какая же ты без косметики моль": фанаты разнесли Веру Брежневу за вид без макияжа

Сегодня, 13:29

Певица поделилась видео с репетиции группы.

Брежнева
Певица поделилась видео с репетиции instagram.com/ververa
Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась роликом с репетиции.

На видео, которое исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, она показала участников группы, которые танцуют под ее песню "Доброе утро". В ролике звезда засветила свое лицо без макияжа.

"Кусочек хорошего настроения и доброго утра вам в ленту от всего нашего коллектива", - подписала ролик певица.

Подписчики отметили, что артистка выглядит очень эффектно и без макияжа.

"И без макияжа хороша", "Можно смотреть бесконечно", "Такая красивая!", "Позитивчиком зарядили", - расхвалили поклонники.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Брежневу за ее внешний вид, и ее пение.

"Какая же ты без косметики моль", "Поете конечно...лучше промолчу", "Тебе не идет без макияжа!", "Движения хорошие у танцоров, но в живую вы поете трындец", - возмущались юзеры.

Ранее фанаты жестко прошлись по Вере Брежневой из-за фото с подругой.

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Теги:  
Вера Брежнева, видео, певица
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