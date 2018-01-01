"Какие ножки": Наталья Могилевская продемонстрировала подтянутую фигуру

Артистка отправилась нежиться на пляжи Одессы.
42-летняя исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует на пирсе на фоне моря в купальнике и длинной черной накидке.
Поклонники восхитились постройневшей фигурой артистки, и закидали ее комплиментами.
"Очень красивое фото!! Какие ножки", "Красотуличка! Отличного отдыха и настроения!", "Вы потрясны", - восхищались поклонники.
Ранее Наталья Могилевская в бассейне похвасталась ножками.
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