Менее чем за час фото собрало более 150 тысяч "лайков".

instagram.com/lobodaofficial Светлана Лобода родила девочку, став мамой во второй раз.

Певица долгое время скрывала свою беременность – лишь на седьмом месяце она призналась, что ждет ребенка. Лобода также скрывает имя отца новорожденной малышки.

С тех пор СМИ и поклонники артистки выдвинули множество теорий, кто мог бы стать потенциальным отцом ребенка певицы.

Сегодня Светлана показала первую фотографию новорожденной малышки. Трогательным снимком она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

"Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤", – подписала фотографию певица.

Менее чем за час фото собрало более 150 тысяч "лайков".

В комментариях люди поздравляют певицу с прибавлением в семье и желают им с малышкой всего самого наилучшего.

"Ай да Тилль, ай да Линдеманн", – написал пользователь mainframensk, намекая на возможного отца ребенка.

Кто-то только сейчас узнал о второй беременности певицы: "То чувство, когда не знал, что она была беременна", – пишет t_kirsenko.

"Какое сладкое фото", – отметила пользователь lyudochka_kravchuk.

Ранее "Главред" собрал всех наиболее вероятных кандидатов в отцы ребенка Лободы.

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