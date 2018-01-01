"Какой генофонд зря пропадает": Дима Билан взбудоражил фанаток полуобнаженным фото

Снимок певца оценили в полсотни тысяч лайков.

Полуголый Билан взволновал фанаток instagram.com/bilanofficial

Российский певец Дима Билан взволновал поклонниц новым полуобнаженным фото.

На снимке, который артист выставил на своей странице в Instagram, он запечатлен в ванной с голым торсом и в белом халате, завязанном на поясе.

"Ну как бы...такой сегодня предконцертный вечер...#пятница! А у вас?)", - подписал фото Билан.

Подписчики артиста обрадовались такому фото, они засыпали певца комплиментами.

"Не своди с ума", "Какой генофонд зря пропадает", "Оооо голые фотки", "Воу воу, Дмитрий, полегче", "Оооох, что же вы делаете тоооооо", - отмечали фанатки.

Полуголый Билан взволновал фанаток instagram.com/bilanofficial

Ранее эротическое фото Димы Билана вызвало ажиотаж в Сети.