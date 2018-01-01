"Какой-то треш": стало известно, какую музыку украинцы слушают в YouTube

В рейтинге доминирует русскоязычные композиции и артисты.

В рейтинге доминирует русскоязычные композиции и артисты Скриншот

Видеохостинг YouTube с 10 мая расширил свои музыкальные чарты на 44 страны, в это число вошла и Украина.

Портал Тексти.org.ua сделали инфографику о том, что слушают украинцы, какие клипы смотрят, и какие исполнители наиболее популярны в поисковых запросах YouTube.

В списке "Топ-песни" отображаются песни, которые суммарно набрали больше всего просмотров - включая официальный клип, лирик-видео, фан-видео и тому подобное. Из украинских исполнителей в списке лишь Время и Стекло, Светлана Лобода и Максим Барских.

В рейтинг "Топ-исполнители" попадают артисты с наибольшим количеством просмотров их клипов на YouTube, включая живые и совместные выступления. Тут, к слову, уже больше украинских исполнителей, однако в топ-10 удалось попасть лишь Олегу Виннику. На одних из последних строчек разместились украинские исполнители – Дзидзьо, Океан Эльзы, Скрябин, и зарубежные - Eminem, Rammstein, Linkin Park.

А вот в рейтинг "Топ-клипы" попадают лишь официальные видеоролики артистов, и тут первое место заняло видео Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

Пользователи Facebook достаточно эмоционально отреагировали на такую инфографику – большинство написали, что о половине исполнителей впервые слышат.

"Трэш какой-то. Так заглянешь в статью - и будто кучу тараканов под газетой нашел. Впервые слышу о большинстве из списка, и надеюсь больше никогда не услышать", "Кто-то ожидал Вивальди, Мориконе, Бадаламенте, классики рока или метала? Ясен пень, что молодежь будет искать вичурных и простых песен с соплями или те под которые можно потрясти чакрами", "Было бы понятно если бы они слушали Эда Ширана и Тейлор Свифт, а не это дерьмо", "Какой то топ-рейтинг песен маршрут-такси", - писали юзеры.

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