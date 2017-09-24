Камалия прокомментировала свой уход из проекта "Танці з зірками"

Певица призналась, что впервые в жизни доказала своему мужу, что он был не прав.
Артистка поблагодарила всех, кто ее поддерживал и голосовал за нее в прямом эфире, а также на странице в Instagram.
Певица призналась, что впервые в жизни доказала своему мужу, пакистанскому миллиардеру Мохаммаду Захуру, что он был не прав.
Я бы очень хотела поблагодарить всех, кто поддерживал меня в проекте "Танцы со звездами" и болел за меня. Впервые в жизни я доказала Захуру, что он был не прав. Он всегда говорит: "7 поколений украинцев должно умереть, прежде чем они простят тебя за то, что ты удачно вышла замуж". Последние 5 лет он не разрешал мне участвовать в любом украинском телевизионном проекте, в то время как российские предложения я сама отклоняла. Я заполучила много новых украинских друзей и поклонников. Это были люди, которые всегда думали, что я сноб, дива, избалованная, капризная и самовлюбленный человек. Хотя я вышла из проекта на полпути до финала, но я думаю, что я выиграла гораздо больше, чем я проиграла. Люблю вас и обещаю вам что, скоро запишу украиноязычный трек на базе настоящей европейской музыки. #ПоверненняЛегенди, #танціззірками, #камаліятадмитро
"Он всегда говорит: "Семь поколений украинцев должны умереть, прежде чем они простят тебя за то, что ты удачно вышла замуж". Последние пять лет он не позволял мне участвовать в любом украинском телевизионном проекте, в то время как российские предложения я сама отклоняла", — призналась Камалия.
Исполнительница поделилась, что во время "Танців з зірками" преобрела много украинских друзей и поклонников.
"Это были люди, которые всегда думали, что я сноб, дива, избалованный, капризный и самовлюбленный человек. Хотя я вышла из проекта на полпути до финала, но я думаю, что я выиграла гораздо больше, чем я проиграла", — отметила артистка.
Напоследок Камалия пообещала записать украиноязычный трек на "базе настоящей европейской музыки".
Напомним, Камалия провела отпуск на яхте с партнером по проекту "Танці з зірками".