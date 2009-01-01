Камалия провела отпуск на яхте с партнером по проекту "Танці з зірками"

Певица прокомментировала слухи о своем роскошном образе жизни.

Участница проекта "Танці з зірками" певица Камалия откровенно рассказала о своем участии в танцевальном проекте, ревности мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, к танцевальному партнеру Дмитрию Жуку, а также об увлечении танцами своих дочерей Арабеллы и Мирабеллы.

Певица украсила обложку журнала "Теленеделя".

"С самого детства мне хотелось заниматься бальными танцами. Именно бальными! Это так красиво: осанка, движения… Увы, на все времени не хватило бы. В приоритете был вокал, вот в него и ушла с головой. А тут представилась такая прекрасная возможность воплотить давнюю мечту! Мое участие в соревнованиях — это не желание покрасоваться, я хочу побеждать. Причем не других, а себя вчерашнюю!" — прокомментировала певица свое участие в проекте "Танці з зірками".

Как оказалось, семья Камалии и ее партнера по паркету Дмитрия Жука подружились и даже провели вместе отпуск на яхте певицы: "Захур — ревнивый, но очень уверенный в себе человек. Так что истерик и скандалов не закатывает. Разве что может меня деликатно подколоть. По поводу Димы тоже пошутил — мол, о, молодой танцор! А потом я его с партнером познакомила, и никаких вопросов больше не возникало. Кстати, у меня был короткий недельный отпуск, и я пригласила Диму с его гражданской женой отдохнуть с нами на яхте. Днем мы плавали и загорали, а вечером репетировали".

Кроме того, дочери певицы Арабелла и Мирабелла, увидев маму на главном танцевальном паркете страны, также захотели заниматься бальными танцами: "Когда я стала участвовать в "Танцях з зірками", малышки так вдохновились, что тоже захотели танцевать. Так мне на днях и заявили: "Хотим ходить на танцы!". Похоже, ко всем их тренировкам добавится еще одна".

Камалия также прокомментировала слухи о своем роскошном образе жизни и нашумевшую фотосессию, для которой певица позировала в ванной, наполненной шампанским.

"Чего народ только не писал в Интернете... Это как человека, играющего Брута в спектакле, казнить за его роль. Ванны из шампанского были, но для экрана и фотосессии. Для них использовалось, конечно, самое дешевое шампанское. Причем это не ежедневная процедура — раз в году, как часть детокса — для очищения пор. Сейчас на это времени нет, да и деньги есть куда потратить", — сказала певица.

С мужем Захуром Пресс-служба

Напомним, ранее певица Камалия разоткровенничалась о дочерях и участке на Луне.