Сегодня, 18:53 RSS

Камалия трогательно поздравила дочек с днем рождения

Сегодня, 18:09

Сегодня девочкам исполнилось 4 года.

Камалия
Камалия с дочками Instagram
6 сентября дочкам-близняшкам артистки Камалии и ее британско-украинскому предпринимателю пакистанского происхождения мужа Мохаммада Захура, Арабелле и Мирабелле, исполнилось четыре года.

Об этом пишет ivona.

Певица на своей страничке в Instagram написала милое поздравление девочкам и опубликовала коллаж с их фото, а также снимка, где она, Захур и именинницы сидят вместе на диване.

"Сегодня день рождения моих принцесс, Арабеллы и Мирабеллы, моих долгожданных лучиков счастья! Я так долго их ждала, целых 10 лет! И вот Господь вознаградил меня за мои мучения и молитвы вдвойне! Они мой смысл жизни, мое продолжение, моя гордость, безумная любовь и счастье! Как же быстро летит время, и они уже такие взросленькие! Сегодня им 4-ре года!", ― написала в Сети Камалия.

 

Сегодня День рождения моих принцесс, Арабеллы и Мирабеллы, моих долгожданных лучиков счастья! Я так долго их ждала, целых 10 лет! И вот Господь вознаградил меня за мои мучения и молитвы вдвойне! Они мой смысл жизни, моё продолжение, моя гордость, безумная любовь и счастье! Как же быстро летит время, и они уже такие взросленькие! Сегодня им 4-ре года! Today is the 4th birthday of my princesses. Can't stop thanking God for this, doubled, blessing.

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Напомним, Камалия поздравила мужа с днем рождения в бассейне.

Теги:  
Камалия, близняшки, близнецы, дочки, день рождения
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...