Камалия трогательно поздравила дочек с днем рождения

Сегодня девочкам исполнилось 4 года.

Камалия с дочками Instagram

6 сентября дочкам-близняшкам артистки Камалии и ее британско-украинскому предпринимателю пакистанского происхождения мужа Мохаммада Захура, Арабелле и Мирабелле, исполнилось четыре года.

Об этом пишет ivona.

Певица на своей страничке в Instagram написала милое поздравление девочкам и опубликовала коллаж с их фото, а также снимка, где она, Захур и именинницы сидят вместе на диване.

"Сегодня день рождения моих принцесс, Арабеллы и Мирабеллы, моих долгожданных лучиков счастья! Я так долго их ждала, целых 10 лет! И вот Господь вознаградил меня за мои мучения и молитвы вдвойне! Они мой смысл жизни, мое продолжение, моя гордость, безумная любовь и счастье! Как же быстро летит время, и они уже такие взросленькие! Сегодня им 4-ре года!", ― написала в Сети Камалия.

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) Сер 8, 2017 о 11:58 PDT

Напомним, Камалия поздравила мужа с днем рождения в бассейне.