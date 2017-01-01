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Каменских побаловала фанатов снимками ягодиц в обтягивающих штанах

Сегодня, 00:16

На ее странице в Instagram появилось очередное доказательство того, что Каменских  - поп-исполнительница во всех смыслах этого слова.

Каменских
Настя Каменских Instagram
Известная украинская поп-певица Настя Каменских решила побаловать поклонников очередными "горячими" фотоснимками.

Фото исполнительница выложила на свою страницу в соцсети Instagram.

На снимках она запечатлена во время прогулки, одетой в черной и белый топы, а также в полупрозрачных черных штанах-леггинсах собственного бренда NKsport, которые выгодно "обтянули" ее подтянутую "пятую точку".

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Настя Каменских Instagram

Напомним, ранее Настя Каменских снялась в откровенной фотосессии для мужского глянцевого журнала.
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Каменских, Instagram
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