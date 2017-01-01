Каменских побаловала фанатов снимками ягодиц в обтягивающих штанах

На ее странице в Instagram появилось очередное доказательство того, что Каменских - поп-исполнительница во всех смыслах этого слова.

Настя Каменских Instagram

Известная украинская поп-певица Настя Каменских решила побаловать поклонников очередными "горячими" фотоснимками.

Фото исполнительница выложила на свою страницу в соцсети Instagram.

На снимках она запечатлена во время прогулки, одетой в черной и белый топы, а также в полупрозрачных черных штанах-леггинсах собственного бренда NKsport, которые выгодно "обтянули" ее подтянутую "пятую точку".

Настя Каменских Instagram

Напомним, ранее Настя Каменских снялась в откровенной фотосессии для мужского глянцевого журнала.