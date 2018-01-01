"Каминг аут, наконец-то!": Иван Дорн шокировал фанатов эпатажным женским образом

Певец предстал в нестандартном фиолетовом наряде.

Дорн эпатировал фанатов instagram.com/dorn_ivan

Скандальный украинский певец Иван Дорн, которого в прошлом году даже назвали "Лучшим российским артистом" , удивил поклонников вызывающим фото.

На снимке, который артист выложил на своей странице в Instagram, он предстал в женском образе: с длинными светлыми волосами, в прозрачном топе и эпатажном фиолетовом наряде.

"Настало время открыть секрет! У меня 6 пальцев на правой ноге!", - написал певец.

Однако подписчики артиста посчитали, что артист совершил другой каминг-аут – о своец ориентации, и сравнили его с певицей-трансгендером Зианджей (в прошлом - Борис Апрель).

"Каминг аут, наконец-то!", - написала inga_zorge. "Ваня, ты прям как Зианджа (Борис Апрель)", - отметил zaurqarayev. "Пиз*ец подкрался незаметно...", - была шокирована снимком tsviknatalia.

Певец предстал в нестандартном фиолетовом наряде instagram.com/dorn_ivan

Ранее Джаред Лето спел с Иваном Дорном на концерте 30 Seconds to Mars.

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