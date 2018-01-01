Канадская танцовщица изуродовала себя пластикой предлогом того, что не желает быть "как все" (фото)

Отец девушки не одобряет ее увлечение пластикой и внешний вид.

В Канаде танцовщица потратила в общей сложности 85 тысяч фунтов стерлингов на пластические операции, не желая иметь "внешность как у всех".

Как пишет The Mirror, по мнению 24-летней Марии Магдалены, она раньше чувствовала себя беззащитной.

"Я не могу сказать, что раньше я выглядела ужасно, я просто была обыкновенной. Зато мой внешний вид сейчас мне нравится намного больше, и помогает в моей карьере... Я никогда не представляла, что зайду так далеко в своих экспериментах. Однако сейчас это для меня хобби. Как экстремальный спорт", - призналась Мария.

Отец девушки не одобряет ее увлечение пластикой и внешний вид.

Канадка отметила, что о пластической хирургии задумывалась еще с 14 лет. В целом же кардинального перевоплощения удалось достичь за четыре года. За это время она три раза увеличила губы и грудь, изменила форму носа и вставила ягодичные импланты.

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Напомним, популярная украинская певица Настя Каменских, которая теперь выступает под псевдонимом NK, рассказала о пластических операциях.

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