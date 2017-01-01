Канье Уэст и Ким Кардашьян вновь стали родителями - СМИ

Ребенок родился 15 января 2018-го, однако информация об этом просочилась к журналистам только сейчас.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Visti.pro

В семье светской львицы Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста произошло пополнение. Суррогатная мать выносила и родила чете знаменитостей третьего ребенка − дочь, имя которой пока что неизвестно.

Девочка родилась 15 января 2018-го, однако информация об этом просочилась в СМИ только сейчас. Роды прошли хорошо, ребенок здоров, сообщает "ТСН".

К слову, двух старших – дочь Норт и сына Сейнта – Кардашьян вынашивала сама. Беременности проходили сложно и ей пришлось столкнуться с различными гинекологическими проблемами.

Приняв решение завести третьего ребенка, чета сделала попытку экстракорпорального оплодотворения, но потерпели неудачу. Тогда Кардашьян и Уэст обратились за помощью к суррогатной матери. Ее имя никому кроме них неизвестно. Пара сделала все возможное ради обеспечения ей безопасности и собирается поддерживать отношения в дальнейшем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кардашьян и Уэст переживают кризис в отношениях.