Канье Уэст попал в список лузеров года

Репэр в 2016 году неоднократно становился героем скандальных ситуаций.

Канье Уэст starslife.ru

Издание Forbes под конец 2016 года составило необычный рейтинг, назвав главных "неудачников" музыкальной индустрии текущего года.

Об этом пишет popcornnews.

Возглавили список "лузеров" Канье Уэст, группа One Direction и концерт в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

One Direction в рейтинге "неудачников" музыкальной индустрии Forbes оказались из-за ухода Зейна Малика и последующего бессрочного творческого отпуска, в который участники группы отправились в начале 2016 года. Спустя несколько месяцев по-прежнему неизвестно, воссоединятся ли OD вообще.

Канье Уэст в 2016 году неоднократно становился героем скандальных ситуаций, но в рейтинг "неудачников" Forbes попал из-за того, что в связи с нервным срывом был вынужден отменить все концерты до конца 2016 года. Это решение вылилось для рэпера во внушительные убытки — эксперты Forbes полагают, что из-за отмены концертов Канье потерял порядка 10 миллионов долларов.

Ну и, наконец, концерт в честь грядущей инаугурации Дональда Трампа, который должен состояться в январе 2017 года, попал в рейтинг Forbes из-за того, что его организаторы вот уже несколько недель не могут привлечь на мероприятие ни одного звездного исполнителя. От предложения выступить на президентской инаугурации публично отказались Селин Дион, Андреа Бочелли и другие звезды.

Напомним, Канье Уэст подарил Трампу книгу с обнаженкой.