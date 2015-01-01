Канье Уэст попал в список лузеров года

Репэр в 2016 году неоднократно становился героем скандальных ситуаций.
Об этом пишет popcornnews.
Возглавили список "лузеров" Канье Уэст, группа One Direction и концерт в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
One Direction в рейтинге "неудачников" музыкальной индустрии Forbes оказались из-за ухода Зейна Малика и последующего бессрочного творческого отпуска, в который участники группы отправились в начале 2016 года. Спустя несколько месяцев по-прежнему неизвестно, воссоединятся ли OD вообще.
Канье Уэст в 2016 году неоднократно становился героем скандальных ситуаций, но в рейтинг "неудачников" Forbes попал из-за того, что в связи с нервным срывом был вынужден отменить все концерты до конца 2016 года. Это решение вылилось для рэпера во внушительные убытки — эксперты Forbes полагают, что из-за отмены концертов Канье потерял порядка 10 миллионов долларов.
Ну и, наконец, концерт в честь грядущей инаугурации Дональда Трампа, который должен состояться в январе 2017 года, попал в рейтинг Forbes из-за того, что его организаторы вот уже несколько недель не могут привлечь на мероприятие ни одного звездного исполнителя. От предложения выступить на президентской инаугурации публично отказались Селин Дион, Андреа Бочелли и другие звезды.