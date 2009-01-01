Сегодня, 12:33 RSS

Канье Уэст возвращается на большую сцену после психического недуга

Сегодня, 11:03

Певец известен многочисленными скандалами, в центре которых он оказывается с завидной регулярностью. 

Канье Уэст
Канье Уэст woman.ru
Американский рэпер Канье Уэст планирует возобновить отмененный из-за болезни тур Saint Pablo.

Об этом пишет popcornnews.

Музыкант посетит с гастролями Европу в 2017 году. "Он любит свое шоу и хочет, чтобы все в мире это увидели", — заявил источник.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 года Уэст вынужден был отменить концерты из-за нервного истощения. Канье даже провел неделю в больнице. Певец известен многочисленными скандалами, в центре которых он оказывается с завидной регулярностью. Отношения с коллегами по цеху тоже оставляют желать лучшего — стоит вспомнить хотя бы конфликт с Тейлор Свифт, который, похоже, уже перерос в "хроническую форму". А незадолго до госпитализации Канье в ходе концерта в Сакраменто вместо того, чтобы, собственно, петь, обрушился с резкой критикой на Бейонсе и Джей-Зи, а под конец своей тирады заявил, что эта пара наняла киллера, чтобы его убить.

Напомним, Канье Уэст попал в список лузеров года.

Теги:  
Канье Уэст, тур, концерт, сцена, психический недуг
ПО МАТЕРИАЛАМ: