Кара Делевинь шокировала фанатов странными модификациями в теле, фото

25-летняя модель удивила имплантатами в ушах.
Британская актриса и супермодель Кара Делевинь изменила ушную раковину с помощью имплантата.
В новом образе модель явилась на модном показе бренда Christian Dior в Париже. Там звезда участвовала в качестве гостя.
На фэшн-показ Делевинь выбрала стильный черный костюм с топом, похваставшись при этом безупречным прессом.
Однако фотографы заметили в облике Делевинь изменения - модель вставила в оба уха ребристый имплант, который по форме напоминает морскую раковину.
Специалисты утверждают, что это серьезная процедура, которая проводится под наркозом, восстановление длится 3–4 недели и является болезненным.
Ранее СМИ сообщали, что дочь Майкла Джексона закрутила лесбийский роман с супермоделью.