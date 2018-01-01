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Кара Делевинь шокировала фанатов странными модификациями в теле, фото

Сегодня, 16:08
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1 / 4 Кара Делевинь удивила изменениями в теле (Фото: Instagram)

25-летняя модель удивила имплантатами в ушах.

Британская актриса и супермодель Кара Делевинь изменила ушную раковину с помощью имплантата.

В новом образе модель явилась на модном показе бренда Christian Dior в Париже. Там звезда участвовала в качестве гостя.

На фэшн-показ Делевинь выбрала стильный черный костюм с топом, похваставшись при этом безупречным прессом.

Однако фотографы заметили в облике Делевинь изменения - модель вставила в оба уха ребристый имплант, который по форме напоминает морскую раковину.

Специалисты утверждают, что это серьезная процедура, которая проводится под наркозом, восстановление длится 3–4 недели и является болезненным. 

Ранее СМИ сообщали, что дочь Майкла Джексона закрутила лесбийский роман с супермоделью.
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Кара делевинь, модель, имплантат, уши
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