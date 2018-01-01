Кардашьян решила отказаться от нижнего белья: фото

Знаменитость весьма провокационно оделась на свидание с собственным мужем.

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свои сексуальные формы в провокационном образе.

Папарацци издания SplachNews.com заметили Ким и ее мужа рэпера Канье Уэста на свидании.

Для такого события Кардашьян выбрала look, который состоял из серебристого боди и блестящей юбочки от Versace. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, выставив на показ свою подтянутую грудь.

Знаменитость регулярно демонстрирует, как занимается в тренажерном зале и ее результаты действительно впечатляют: 37-летняя Ким показала подтянутую фигуру и соблазнительные формы.

Напомним, Кардашьян решила в привычном ей стиле прорекламировать свой бренд, и рассказать о запуске новой палетки теней.

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