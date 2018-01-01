"Каролина словно онемела": пропажа Ани Лорак после известия об измене мужа взволновала фанатов

Певица не комментировала ситуацию, и не появлялась в соцсетях.

Ани Лорак пропала из Сети, фанат ывстревожены instagram.com/anilorak

Как сообщают журналисты издания Dni.Ru, представители исполнительницы отделываются общими фразами, и не комментируют "пропажу" артистки.

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"Мы пока не готовы делать заявление", "Мы свяжемся с вами, когда будет что сказать", "Мы следим за ситуацией", – говорят представители Лорак.

На своей странице в Instagram артистка перестала выкладывать посты и сториз три дня назад – именно тогда в СМИ появилось видео измены супруга Лорак.

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"Как же я скучаю по вашим фото", "Так сильно не хватает ваших светлых фотографий в ленте. За эти три дня Инстаграм так опустел... Настроение ушло вместе с вашей активностью... Мы надеемся, что вы хорошо себя чувствуете", "Уже три дня прошло, Каролина словно онемела", - встревожились поклонники.

Последний раз Ани Лорак появлялась в Instagram 3 дня назад instagram.com/anilorak

Ранее "Главред" собрал список мужчин, с которыми Ани Лорак приписывали роман.

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