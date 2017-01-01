Карр любил Украину. Стали известны подробности смерти бывшего зятя Тимошенко

Причины смерти выяснит судмедэкспертиза, но, предположительно, он умер по естественным причинам.

Шон Карр. kp.md

Об этом сообщается на официальной странице британской рок-группы Death Valley Screamers в Facebook.

В заявлении сказано, что рокер скончался ночью в гостиничном номере одного из отелей Праги. Причины смерти выяснит судмедэкспертиза, но, предположительно, он умер по естественным причинам.

В сообщении также говорится, что музыкант любил Украину и в последнюю ночь размышлял о расширения украинского байк-клуба "Падонки" в Чехии.

"Мистер Шон Карр скончался во сне в 10 утра 8 января 2018 в Праге. Его дочь Чарли была с ним... У него была прекрасная любовь к Украине, и он только что вернулся со своими братьями-байкерами в Падонки и запустил клуб в Праге. Он был полон этим, когда мы поговорили по телефону о том, чтобы отсортировать группу для предстоящего ночного концерта", — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2005 года в Киеве Шон женился на Евгении Тимошенко, дочери Юлии Тимошенко. В марте 2012 года Карр развёлся с Евгенией. По итогу судебных разбирательств в украинском суде бывшая супруга Карра получила во владение ресторан в Киеве и половину дома в Днепропетровске.