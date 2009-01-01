"Карточный домик" Кевина Спейси рушится: съемочная группа обвинила актера в домогательствах

После этого с актером Кевином Спейси отказались работать его представитель и агентство.

Кевин Спейси Reuters

Около девяти членов съемочной группы сериала "Карточный домик" обвинили актера Кевина Спейси в домогательствах.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на телеканал CNN.

Девять сотрудников съемочной группы, имена которых не называются, рассказали о домогательствах актера, отметив, что он особенно интересовался молодыми мужчинами.

После этого с актером Кевином Спейси отказались работать его представитель и агентство, сообщает Vulture.

Стейси Вулф, сотрудничавшая с лауреатом премии "Оскар", подтвердила, что больше не представляет интересы Спейси.

По словам источника, с актером также прекратило работу и Creative Artists Agency (CAA), одно из самых влиятельных агентств в своей области.

Напомним, ранее еще трое мужчин обвинили 58-летнего Кевина Спейси в домогательствах.