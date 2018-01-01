"Катись калачиком в Рашку": Ани Лорак вернулась в Киев и вызвала волну негодования фанатов

Артистка приехала с семьей в столицу.

Певица с семьей проводит время в Украине instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак , которая последние годы активно выступает в России, и редко бывает в Украине, показала фото с Киева.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, Лорак позирует в обьятиях мужа Мурата. Они с супругом побывали на концерте знаменитого британского джаз-фанка Jamiroquai. Хедлайнеры главной сцены первого дня фестиваля выступили на НСК "Олимпийский".

Подписчики певицы разделились на два лагеря: одни расхваливали Лорак за теплое семейное фото.

"Красивая пара", "Глаза сияют от любви", "Мурат постарел, а Каролина такая же красотка", "Очень красивая пара, Вы дополняете друг друга", - отметили поклонники.

Другие же критиковали артистку за внешность, и посоветовали не появляться в Украине.

"Какого хрена оно снова в Украине!? Катись калачиком в Рашку", "А мне Мурат больше нравится. Каролина испортила себя уколами. Рот неузнаваемый стал. От уха до уха", "Два колхозника! Стремная конечно же пара!", - писали юзеры.

Ани Лорак показала фото с мужем instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак покрасовалась в белом платье.

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