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"Катись калачиком в Рашку": Ани Лорак вернулась в Киев и вызвала волну негодования фанатов

Сегодня, 15:20

Артистка приехала с семьей в столицу.

Лорак
Певица с семьей проводит время в Украине instagram.com/anilorak
Известная украинская певица Ани Лорак, которая последние годы активно выступает в России, и редко бывает в Украине, показала фото с Киева.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram,  Лорак позирует в обьятиях мужа Мурата. Они с супругом побывали на концерте знаменитого британского джаз-фанка Jamiroquai. Хедлайнеры главной сцены первого дня фестиваля выступили на НСК "Олимпийский". 

Подписчики певицы разделились на два лагеря: одни расхваливали Лорак за теплое семейное фото.

"Красивая пара", "Глаза сияют от любви", "Мурат постарел, а Каролина такая же красотка", "Очень красивая пара, Вы дополняете друг друга",  - отметили поклонники.

Другие же критиковали артистку за внешность, и посоветовали не появляться в Украине.

"Какого хрена оно снова в Украине!? Катись калачиком в Рашку", "А мне Мурат больше нравится. Каролина испортила себя уколами. Рот неузнаваемый стал. От уха до уха", "Два колхозника! Стремная конечно же пара!", - писали юзеры.

Ани Лорак
Ани Лорак показала фото с мужем instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак покрасовалась в белом платье.

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Теги:  
Ани Лорак, певица, фото, Киев
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