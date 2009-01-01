Katya Chilly, Лилия Ребрик, Андре Тан на открытии фотопроекта "TheWoman: Revelation"

Гостям были презентованы работы в черно-белом стиле.

Украинский фотограф Татьяна Кизеева в своем фотопроекте "TheWoman: Revelation" рассказала о том, что красота — это умение быть собой и быть свободной от стереотипов.

"Люди на протяжении жизни находятся в поиске красоты, но ее в первую очередь необходимо искать, развивать и взращивать в себе. Поскольку красота вдохновляет, радует и дарит высокое состояние, и в этом состоянии человек способен творить, создавать что-то новое. Тогда он полезен миру. Я поделилась своим пониманием о красоте с помощью фотографий, на которых изображены женские портреты", — рассказывает автор проекта, фотограф Татьяна Кизеева.

Героями фотопроекта стали певицы Надежда Мейхер, Katya Chilly, актрисы Елена Кравец и Лилия Ребрик, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, глава общественной организации "Освитория", основательница Новопечерской школы Зоя Литвин, мама автора проекта Оксана Кизеева, психоаналитик, телеведущая Анна Кушнерук, модель Анна Шуть.

Презентация фотопроекта состоялась в Киеве. Гостям были презентованы работы в черно-белом стиле, где акцент сделан на эмоции, композиции и содержание, в них люди максимально откровенны.

Для участия в проекте Татьяна пригласила женщин, которые проявляют свою красоту через слово и свое творчество перед камерой.

Лилия Ребрик рассказала, что самые смелые поступки ради женщин, из-за женщин. "Если женщина перестанет быть красивой и восхищать мужчину — ничего не будет. Красота может сделать невозможное", — резюмировала Лилия.

Весьма вдохновенно прозвучала фраза Надежды Мейхер: "Как только женщина станет интересна сама себе — она будет интересна другим".

Для Katya Chilly: "Жизнь — это любовь. Все что в жизнь есть — это плод любовь, так или иначе".

Среди гостей в этот вечер можно было встретить: дизайнера Андре Тана, певицу Katya Chilly, актрису Лилию Ребрик, главного редактора Cosmopolitan Александру Буринскую, основательницу галереи Лику Спиваковскую, телеведущую Анну Кушнерук, основательницу школы Зою Литвин, телеведущую Анастасию Даугуле, гимнастку Надежду Васину.

Напомним, украинские звезды снялись в украинских национальных костюмах.