Катя Осадчая назовет имя отца будущего ребенка 1 января

Многие уверены, что отцом ребенка является телеведущий Юрий Горбунов.

Катя Осадчая Instagram

Его героями станут Тина Кароль, Потап с Настей, Ирина Билык с супругом Асланом Ахмадовым и многие другие звезды. Зрителей ожидают откровения не только от гостей карнавала, но и от самой телеведущей.

В интервью газете "Теленеделя" Осадчая пообещала, что зрители узнают всю правду о ее интересном положении и отце будущего ребенка 1 января.

"1 января в нашем эфире зрители узнают всю правду", — ответила Катя на соответствующий вопрос журналистки.

Пока Катя Осадчая держит театральную паузу, у поклонников есть свои мысли на этот счет. Многие уверенны, что отцом ребенка является телеведущий Юрий Горбунов.

Напомним, травести-дива Монро показала беременную Катю Осадчую.